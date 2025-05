'Tem que deixar quebrar a cara', diz Angélica sobre educar filhos adolescentes

© Reprodução- Instagram

(FOLHAPRESS) - Em bate-papo com Flávia Alessandra e Giulia Costa no podcast Pé no Sofá, Angélica falou sobre os desafios de educar filhos na fase da adolescência.

A apresentadora é mãe de Joaquim, 20, Benício, 17, e Eva, 12, com Luciano Huck. Segundo ela, a parte mais difícil de ser mãe é "observar tudo de longe" e não poder interferir.

"A gente quer que tudo seja perfeito para eles. A gente fica vendo de longe e fala: 'o que eu faço para ajudar?'. Mas tem coisas que você não pode fazer. Tem que deixar quebrar a cara, tem que deixar acontecer. Essa é a parte mais difícil de se mãe de adolescente: deixar quebrar a cara para aprender", diz.

Flávia Alessandra concorda: "É muito difícil! Se eles pudessem não sofrer nunca...", emenda a atriz, que além de Giulia, com Marcos Paulo, é mãe de Olívia, de 15 anos, com Otaviano Costa.

Angélica diz que, para cada um dos filhos tem uma abordagem diferente. Segundo ela, o trio tem personalidades bem distintas. "Joaquim já nasceu com 80 anos, é um senhor. Ele é muito maduro e centrado, mais do que eu. Ele é o pai de todos em qualquer situação. E o Benício é o questionador", diz.

"Ele vai até o final, até você ceder. E como eu não vou ceder, a gente fica horas naquele embate. Isso incomoda um pouco", admite a apresentadora. "O Joaquim é mais sentimental, então ele cede. O Benício não cede nunca. A Eva ainda não entrou [na adolescência]."

