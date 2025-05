Denzel Washington se irrita com fotógrafo no tapete vermelho de Cannes

© Getty Images

Denzel Washington protagonizou um momento tenso durante sua passagem pelo Festival de Cannes, na última segunda-feira (19). O ator norte-americano, de 69 anos, se desentendeu com um fotógrafo enquanto caminhava pelo tapete vermelho do evento, onde participava da estreia do filme Highest 2 Lowest.

Segundo a revista People, Washington conversava com o cineasta Spike Lee quando foi surpreendido pelo toque de um fotógrafo, que teria segurado seu braço para chamar sua atenção. O ator não gostou da abordagem e reagiu imediatamente, apontando o dedo para o profissional e pedindo que parasse.

Apesar do aviso, o fotógrafo repetiu o gesto, o que deixou Denzel visivelmente irritado. O ator chegou a confrontá-lo verbalmente, em uma cena registrada por vídeos e fotos que circulam nas redes sociais.

Apesar do incidente, Washington permaneceu no evento e acompanhou a sessão do longa. A cena repercutiu nas redes, com internautas divididos entre apoio ao ator e críticas à abordagem do fotógrafo.

Veja o vídeo do momento, abaixo, e as fotografias na nossa galeria.

