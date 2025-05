Caso Diddy: Amiga de Cassie diz que foi estrangulada pelo cantor

© Getty/Jeff Kravitz/FilmMagic

O julgamento de Sean “Diddy” Combs teve mais um capítulo nesta segunda-feira (20), com o depoimento de uma nova testemunha. Kerry Morgan, ex-amiga de Cassie Ventura — cantora e ex-namorada do rapper — fez revelações impactantes sobre episódios de agressão envolvendo o artista.

Durante seu testemunho, Morgan afirmou ter presenciado duas ocasiões em que Diddy agrediu Cassie. Além disso, revelou ter sido atacada pessoalmente pelo cantor em 2018. Segundo ela, Diddy invadiu a casa de Cassie sem aviso prévio, estrangulou-a e lançou um cabide de madeira contra sua cabeça. Após o episódio, Morgan teria assinado um acordo de confidencialidade em troca de US$ 30 mil, o que também levou ao fim de sua amizade com Cassie.

Morgan relatou ainda dois episódios de violência contra a ex-namorada do cantor. Em um deles, ocorrido em Los Angeles, disse ter visto Diddy chutar Cassie enquanto um segurança assistia sem intervir. No outro, durante uma viagem à Jamaica em 2013, afirmou que o artista arrastou a namorada pelos cabelos, fazendo com que ela batesse a cabeça em um tijolo e desmaiasse.

A testemunha destacou que, nas ocasiões relatadas, o rapper não estava sob efeito de drogas ou álcool — o que contradiz a principal alegação da defesa, que tenta atribuir o comportamento violento de Combs ao uso de substâncias.

Sean “Diddy” Combs responde a uma série de acusações na Justiça, incluindo extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para fins de prostituição. O processo segue em andamento em Nova York.

Here's a photo of Kerry Morgan arriving* to the #DiddyTrial today 5-19-25 to testify

