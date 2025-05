Saiba como foi a 4ª Prova das Mulheres do Power Couple 7

© Reprodução / TV Record

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quarta Prova das Mulheres do Power Couple 2025 (Record) foi exibida na edição desta terça-feira (20).

COMO FOI A DISPUTA

Na prova que abriu o quarto ciclo do programa, as mulheres precisavam encontrar 6 ferramentas de consertar carro. Elas deveriam encontrá-las apenas pelo tato, em uma garagem completamente escura.

Para ajudar, os maridos compartilhavam instruções com as esposas. Do lado de fora da garagem, eles diziam como eram as ferramentas, a forma e qualquer dica que ajudasse as esposas a encontrar os itens.

Cumpria a prova a esposa que conseguisse encontrar ao menos 4 dos 6 itens em 5 minutos.

4 esposas cumpriram a prova. Talira, Nat, Carol e Rayanne cumpriram a prova e tiveram a aposta do marido somada ao saldo do ciclo. Os demais casais tiveram o valor subtraído.

