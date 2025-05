Ana Castela descarta carreira fora: 'É o sonho dos meus empresários, mas quero ficar aqui'

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso no Brasil, a cantora Ana Castela não pensa em fazer shows fora do país. Segundo ela, é melhor conquistar fama por aqui do que em outros países, caminho contrário ao de outras artistas como Anitta e Ludmilla, brasileiras que estão na crista da onda.

Ela prepara o lançamento de um álbum de nome "Let's Go Rodeo" para o próximo dia 29 de maio. E uma das canções contará com a participação do americano Diplo.

"Só o nome que é em inglês para ficar chique. Um dia, quem sabe, nessa vida, vamos cantar em inglês. Mas por enquanto está todo em português", diz ela à Quem.

"Não tem plano para carreira internacional. É o sonho dos meus empresários, do meu pessoal do escritório, mas falei para eles que, por enquanto, quero ficar aqui no meu Brasilzinho mesmo, conquistar minhas coisas por aqui. Estou feliz."

No Brasil, fama não falta. São quase 16 milhões de seguidores nas redes sociais. A boiadeira conta o que sente falta da vida fora dos holofotes.

"Não ter privacidade é um dos maiores desafios, acho que de todo mundo que mexe na internet, que tem a fama. Não poder andar onde você quer, não poder assistir ao Luan Santana no meio da multidão", contou.