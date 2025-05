Band põe prêmio recorde e trio de apresentadores no MasterChef 2025

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 12ª edição do MasterChef Brasil tem estreia confirmada para o dia 27 de maio, na tela da Band. O reality show culinário completa 11 anos no ar com a edição de amadores e entra em fase nova com prêmio recorde e nova era sem um apresentador oficial.

QUAIS AS NOVIDADES DO MASTERCHEF 2025?

Novo "trio" de apresentadores: com a saída de Ana Paula Padrão, a Band sondou opções de substituição no mercado, mas definiu que irá ter jurados apresentadores - assim como é nas edições do reality show pelo mundo.

A Ana teve um papel muito importante, mas a gente consegue assumir esse palco e fazer esse trabalho. Era a Ana quem fazia a cerimônia, por exemplo. Agora, temos esse acesso rápido a eles. Está bem gostoso apresentar as provas e fazer o que ela fazia.Henrique Fogaça, em coletiva de lançamento da nova temporada do MasterChef Brasil

Maior prêmio da história do MasterChef: o ganhador (a) vai embolsar, no total, R$ 500 mil. Ele ganhará R$ 350 mil como prêmio direto do programa, R$ 30 mil em vale-presente, R$ 50 mil e consultaria para abrir um negócio, além de um curso de gestão financeira.

A Le Cordon Bleu, escola de gastronomia mais renomada do mundo, ainda oferecerá um curso completo ao vencedor. Já o (a) segundo (a) colocado (a) poderá aprender pâtisserie com os melhores profissionais da área.

"Queremos comer bem. Sempre digo para eles estudarem e darem aquela repassada mental nas possibilidades de tudo o que pretendem apresentar. É imprescindível ter receitinhas básicas na manga. Aprendendo e escutando as dicas que damos ao longo do jogo, qualquer um chega longe", garante Helena Rizzo.

Formato do reality culinário: o MasterChef Brasil será exibido em 15 episódios na Band. A nova edição vai testar a fundo as habilidades e os limites de 18 concorrentes.

"Desta vez, teremos um contato mais direto com os participantes, sem nenhum intermediador, o que nos dá mais responsabilidade. Já pude perceber que é uma turma bastante motivada. Eles só têm que pensar fora da caixinha, superar os adversários e finalizar a prova no tempo certo", aconselha Erick Jacquin.

Desafios da nova temporada: a busca será constante por criações que enalteçam a riqueza gastronômica nacional e por pratos emblemáticos da culinária global. O icônico Leilão MasterChef e as temidas Caixas Misteriosas também estarão presentes, só que mais complicadas do que nunca.

Exibição na televisão: o MasterChef irá ao ar todas as terças-feiras, às 22h30, na tela da Band. A atração será reexibida as sextas-feiras no canal Discovery Home & Health e, aos sábados, no HBO Max. Além disso, o programa também será reprisado aos domingos, às 16h, na Band.