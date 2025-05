Após alerta vermelho em São Paulo, 'Vale Tudo' preocupa Globo também em outras capitais

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após acender o sinal de alerta com os números de "Vale Tudo" em São Paulo, a Globo agora começou a se preocupar também com os índices alcançados pelo remake em outras regiões. Em algumas capitais, a trama de Manuela Dias tem registrado a menor audiência entre as novelas exibidas atualmente no canal.

A novela das 21h, principal faixa do horário nobre, está perdendo terreno até para produções reprisadas à tade, como "Tieta" e "A Viagem". Na última semana, os dados chamaram a atenção da emissora.

Em Recife, na quinta-feira (15) passada, "Tieta" marcou 30 pontos, enquanto "Vale Tudo" ficou com 23 -atrás também de "Garota do Momento" com 28, "Dona de Mim" com 27 e "A Viagem" na média de 25.

Em Salvador, o cenário foi semelhante. "Tieta" liderou com 28, seguida por "Dona de Mim" com 26, Garota do Momento" bateu 25 e só então veio "Vale Tudo", com 24 pontos -empatando com "A Viagem".

Mesmo no Rio de Janeiro, onde a novela vai bem, a situação não é de todo tranquila. Na última terça-feira (13), "Vale Tudo" ficou atrás de "Dona de Mim", com 26 pontos contra 27 da novela das 19h.

A queda de audiência já motivou movimentações nos bastidores. O F5 apurou que uma reunião está marcada para quinta-feira (23) na Globo com o objetivo de avaliar os motivos da perda de interesse do público.

Alguns resultados do grupo de discussão que a emissora encomendou sobre a novela serão previamente repassados. Enquanto isso, a Globo segue monitorando os índices de perto, tentando entender se a tendência negativa é momentânea ou sinal de desgaste mais profundo.