Morre Adam Ramey, vocalista da banda Dropout Kings, aos 31 anos

O vocalista e cofundador da banda norte-americana Dropout Kings, Adam Ramey, morreu na última segunda-feira (19), aos 31 anos. A informação foi confirmada pelos próprios integrantes do grupo por meio de uma publicação no Instagram oficial da banda.

“Adam Lee Ramey. 24/05/92 – 19/05/25. Nem sempre esperamos que as coisas aconteçam como sonhamos, nem conseguimos compreender o quão especiais são os momentos com amigos e familiares até que se tornem apenas memórias”, diz o comunicado, assinado pelos companheiros de banda Eddie “Black Cat Bill” Wellz, Rob Sebastian e Jeremy Garcia.

A homenagem destaca o legado deixado pelo cantor. “A paixão, energia e amor do Adam pela música moldaram os Dropout Kings e impactaram inúmeras vidas. Estamos devastados, mas seu espírito e carisma vão continuar nos inspirando. Agradecemos a todos pelo apoio nesse momento difícil.”

Nos stories do perfil da banda, os músicos compartilharam o link para uma campanha no site GoFundMe, criada pela cunhada de Ramey, com o objetivo de apoiar financeiramente a família do artista. A publicação informa que o cantor morreu por suicídio, após uma longa batalha contra o vício.

“Adam não era apenas meu cunhado. Era como um irmão. Salvou minha vida em um dos meus momentos mais sombrios e sempre esteve presente para aqueles que amava. Ele iluminava qualquer ambiente, qualquer reunião de família, qualquer palco que subisse”, escreveu a familiar.

Adam Ramey deixa a esposa, Jamie, e o filho do casal, Jude, de apenas 18 meses. Ele completaria 32 anos no próximo dia 24 de maio.

