Justin Bieber relata discussão com Hailey e pede desculpa publicamente

© Instagram e Getty Images

Hailey Bieber estampa a capa da edição de junho da revista Vogue e, apesar de ter falado sobre temas delicados como a experiência traumática do parto, o que realmente chamou atenção nas redes foi uma declaração feita por seu marido, Justin Bieber.

Ao tentar parabenizar a esposa pela conquista, Justin acabou sendo criticado por internautas após relembrar uma discussão antiga em que duvidou do sucesso da modelo. "Durante uma briga, eu disse à Hailey que ela nunca estaria na capa da Vogue. Foi horrível, eu sei… muito maldoso", escreveu o cantor em um post no Instagram. "Eu me senti desrespeitado e quis revidar... Me perdoe por ter dito isso, estava completamente errado."

A mensagem, que inicialmente acompanhava a publicação de Justin, foi apagada após repercussão negativa e substituída por emojis.

Hailey já havia sido capa da Vogue em 2018, mas em uma edição ao lado do marido. O casal está junto desde o mesmo ano e teve seu primeiro filho, Jack Blues, em 2024.

Leia Também: Justin Bieber fala pela primeira vez sobre especulações de ter sido vítima de Diddy

Leia Também: Justin Bieber toma decisão para não perder sua fortuna