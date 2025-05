Brasileiras brilham em Cannes com looks de estilistas nacionais; veja

© Getty Images

O 78º Festival de Cinema de Cannes tem reunido estrelas do mundo todo — e o Brasil, claro, está muito bem representado.

Camila Pitanga marcou presença na estreia do filme It Was Just an Accident usando um elegante vestido assinado pelo estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch.

Maria Fernanda Cândido também brilhou no tapete vermelho, na première de O Agente Secreto. A atriz apostou em um look moderno, com um conjunto oversize e um chapéu de destaque.

Já Camila Queiroz chamou atenção com um vestido off-white sofisticado durante a exibição de The Phoenician Scheme.

Confira na galeria os detalhes dos looks das brasileiras que estão conquistando Cannes.

