Filho acusa Latino de abuso e abandono após ser chamado de drogado

A relação familiar entre o cantor Latino e seu filho, Guilherme Rocha, de 26 anos, veio à tona em uma troca de acusações e desabafos nas redes sociais. Reconhecido legalmente como filho de Latino apenas aos 18 anos, após um exame de DNA em 2018, Guilherme passou a morar com o pai a convite do artista. Contudo, essa convivência teria sido marcada por problemas, incluindo dependência química e episódios de agressão, segundo relato de Latino.

Em um vídeo publicado no Instagram na terça-feira (20), o cantor afirmou ter oferecido a Guilherme uma oportunidade em sua própria banda e apoio para tratamento especializado, mas sem sucesso. Latino chegou a descrever o filho como alguém com "desvio de caráter" e "sociopatia", mencionando episódios de agressão, incluindo um contra a mãe biológica de Guilherme, Verônica Rodrigues, no Mato Grosso. O cantor alegou ter expulsado o filho de casa devido ao "fardo pesado", indicando que Guilherme teria sido expulso de quatro residências familiares.



A versão de Guilherme

Guilherme Rocha rebateu as declarações do pai com um vídeo no qual Latino aparece fumando um cigarro. "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá", escreveu o jovem, insinuando a hipocrisia nas acusações.

Em um desabafo incisivo, Guilherme acusou o pai de não o ajudar e de difamá-lo, atribuindo a adesão das pessoas ao lado de Latino à sua fama e riqueza. O jovem afirmou ter convivido com o pai, que, segundo ele, levava "amante novinha para dentro de casa" e o "fez usar droga para c******!", além de abalá-lo "psicologicamente várias vezes". "Nem mulher esse cara sabe segurar, quem dirá filho amar ele! Ele quis me destruir, então deixa eu me defender", disparou Guilherme, expondo a profunda mágoa em relação ao pai.

Nas redes sociais, Guilherme Rocha já foi elogiado por seu talento musical, com muitos internautas notando semelhança com o pai. Ele se identifica como artista em sua biografia no Instagram e compartilha vídeos cantando e dançando.

