Chris Brown é liberado da prisão após Justiça conceder fiança milionária

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chris Brown, 36, foi liberado da prisão no Reino Unido nesta quarta (21), onde permanecia desde a última quinta (15). Ele é acusado de agredir um produtor em 2023.

Ele havia tido um pedido de fiança negado pela Justiça na sexta (16), mas agora isso mudou. Segundo a Reuters, ele só foi liberado sob a condição de pagar cerca de R$ 37 milhões em até sete dias.

Ele ainda será obrigado a entregar seu passaporte, exceto quando estiver viajando para shows. Nos meses de junho e julho, Brown fará apresentações por uma turnê na Inglaterra.

RELEMBRE A PRISÃO

A prisão do cantor esteve ligada a um episódio de violência registrado em 19 de fevereiro de 2023, na boate Tape, localizada em Mayfair, uma das áreas mais badaladas da capital inglesa. Na ocasião, o produtor musical Abe Diaw denunciou ter sido brutalmente agredido pelo cantor durante uma festa.

De acordo com o depoimento de Diaw ao jornal The Sun, Chris Brown o teria atingido na cabeça com uma garrafa e continuado a agressão com socos e chutes, mesmo quando ele já estava caído no chão. "Ele me bateu na cabeça duas ou três vezes. Meu joelho também colapsou", afirmou.

O produtor também disse que precisou ser hospitalizado e chegou a sair do hospital de muletas. Ele processa o cantor em uma ação de US$ 16 milhões (cerca de R$ 89 milhões).