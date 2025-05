Despedida de solteira de noiva de Jeff Bezos durou três dias e custou R$ 3,8 milhões

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lauren Sánchez, noiva do bilionário Jeff Bezos, não economizou na hora de se despedir da vida de solteira. Em Paris, a jornalista promoveu uma festa que custou cerca de €600 mil -o equivalente a R$ 3,8 milhões.

O evento exclusivo teve direito a hospedagem cinco estrelas, cruzeiro no Rio Sena, banquete refinado e uma lista de convidadas estreladas, segundo o jornal argentino La Nación.

A celebração aconteceu entre os dias 15 e 17 de maio, e reuniu nomes como Kim Kardashian, Eva Longoria, Katy Perry -que voou com Lauren em um passeio espacial promovido por Bezos, além de October González, atual esposa de Tony González, com quem a noiva tem um filho. O grupo se hospedou no luxuoso hotel Cheval Blanc, com vista privilegiada para o Louvre.

As comemorações começaram com um almoço no restaurante L'Avenue, seguido de jantar no Lafayette. Segundo a revista People, a noite teve clima animado, com danças embaladas por músicas da banda Earth, Wind and Fire, uma das favoritas de Lauren.

No cardápio, frango frito, salada Caesar, salmão defumado norueguês, macarrão italiano com cogumelos, frango assado e um bolo de baunilha com merengue como sobremesa.

Na sexta-feira (16), o ponto alto foi um passeio privativo de barco pelo Rio Sena ao pôr do sol. Champanhe, fotos e muita animação marcaram o momento, registrado por Lauren em suas redes sociais. "A eternidade começa com a amizade", escreveu ela no Instagram. "Cercada pelas mulheres que me encorajaram, iluminaram meu caminho nos momentos difíceis e forjaram meu coração."

Lauren e Bezos vão se casar em Veneza, na Itália, entre os dias 24 e 26 de junho, com uma celebração que promete durar três dias. Ele comemorou sua despedida em Madri, enquanto ela apostou no glamour parisiense.