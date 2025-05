Jennifer Lopez é processada por fotógrafo após publicar fotos de si mesma

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem mesmo sendo a protagonista da imagem Jennifer Lopez escapou de uma nova disputa judicial. A atriz e cantora está sendo processada pelo fotógrafo Edwin Blanco e pela agência Backgrid por ter publicado duas fotos suas, tiradas em um evento em Hollywood, em suas redes sociais sem autorização prévia. Os autores da ação exigem uma indenização que pode chegar a mais de R$ 800 mil.

De acordo com informações da Billboard, as imagens foram feitas em janeiro de 2025, quando Lopez participou de uma festa realizada na véspera do Globo de Ouro, em Los Angeles. O evento foi promovido pela Amazon MGM Studios em parceria com a revista Vanity Fair.

Em uma das fotos, a artista aparece posando na entrada do local, com um vestido assinado por Silvia Tcherassi, uma estilista renomada entre as famosas.

Mesmo sendo a figura retratada, a cantora está sendo acusada de infração de copyright. Os autores afirmam que os direitos autorais pertencem exclusivamente ao fotógrafo e à agência, e que a publicação sem licença causou prejuízo financeiro.

Ainda segundo o site americano, o processo alega que Jennifer teria usado as fotos para "valorizar suas aparições públicas, aumentar engajamento online, destacar os designers de moda envolvidos em seu visual e dar visibilidade a marcas com as quais tem parcerias comerciais".

"As imagens foram publicadas com o claro objetivo de impulsionar seu conteúdo patrocinado e fortalecer sua imagem pública, o que caracteriza uso comercial indevido", diz um trecho do documento judicial.

Essa não é a primeira vez que Lopez se envolve em processos relacionados ao uso de fotos feitas por paparazzi. Procurada pela imprensa internacional, a estrela ainda não se pronunciou sobre o caso.