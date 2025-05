Jojo Todynho desiste da adoção de menino angolano

© Instagram/Jojo Todynho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho anunciou nesta terça-feira (20) a decisão de não prosseguir com a adoção de Francisco, menino angolano que conheceu em 2023. Ela diz que optou por apadrinhá-lo e preservar seus laços familiares.

A artista estava na fase final do processo de adoção, iniciado após uma viagem a Angola. "Não tive coragem de tirá-lo da família e achei melhor apadrinhar e ajudar no futuro dele", declarou Jojo em seus stories.

Ela ainda afirmou que se preocupava com a segurança da criança no Brasil. "[É uma] responsabilidade de mantê-lo seguro em nosso país, que está um caos", explicou Jojo.

Em outubro do ano passado, a cantora havia comemorado o avanço do processo de adoção de Francisco, com a Justiça angolana tendo marcado a data da audiência para analisar o caso.

Apesar da desistência, Jojo reforçou o compromisso de manter contato e prestar assistência ao menino. "No final do ano, pretendo ir a Angola vê-lo", disse.

Durante a interação com os seguidores, Jojo foi questionada sobre seus planos de maternidade e respondeu: "Quando eu estiver com a minha vida estruturada por completo".