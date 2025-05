Diddy declara amor à família durante seu julgamento por tráfico e crime sexual

© Frazer Harrison/Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper americano Sean "Diddy" Combs se pronunciou pela primeira vez durante o seu julgamento por tráfico humano e crimes sexuais.

Nesta quarta (21), ele proferiu quatro palavras e homenageou o filho, Justin Combs, 31, minutos antes de deixar o tribunal em que está sendo julgado, em Nova York: "Eu amo todos vocês", afirmou o músico em voz alta. Depois, ele teria complementado: "Sim. Com amor." A informação é da revista People.

O magnata da música ainda teria pedido a uma mulher, que estava acompanhando a audiência, que dissesse ao filho que estava pensando nele. De acordo com a publicação, Combs teria feito outra demonstração pública de amor a sua família no dia 13 de maio, quando fez um coração com as mãos ao ser conduzido para o seu assento no tribunal.

Quem prestou depoimento na audiência de terça foi Gerard Gannon, responsável pela operação que descobriu fuzis, brinquedos sexuais, lubrificantes, saltos altos e lingeries no quarto principal da mansão do artista, em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com o policial, aproximadamente 90 agentes participaram das investigações realizadas.

Gannon também declarou que as investigações encontraram uma bolsa da marca Gucci contendo amostras de pílulas e resíduos de pó branco que testaram positivo para cocaína e cetamina, entre outros itens no armário de Combs.

A acusação ainda convocou Dawn Hughes, médica forense e psicólogo clínico especializado em traumas. Ele também participou do caso envolvendo o ex-casal de artistas Johnny Depp e Amber Heard. A doutora afirmou ser comum que vítimas permaneçam em relacionamentos abusivos, uma vez que muitas vezes acabam se sentindo presas e podem levar meses para conseguir comunicar a situação a outras pessoas.

"Eles não querem falar a respeito, não querem sequer pensar sobre isso em suas cabeças", afirmou ela, em referência ao caso entre Combs e sua ex-namorada, Cassie Ventura.

