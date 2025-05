Kevin Spacey é premiado durante evento em Cannes sem ligação com o festival

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kevin Spacey recebeu um prêmio em homenagem ao conjunto de sua obra em Cannes, na França. A honraria foi concedida pela Better World Fund, fundação independente que lhe concedeu o prêmio em um jantar de gala que aconteceu no hotel Carlton nesta segunda-feira (20).

O artista participou do evento e também esteve em Cannes para promover o filme "The Awakening", seu primeiro grande projeto após as acusações que sofreu por abuso sexual. O ator foi absolvido em nove desses casos e hoje participa de um novo processo por agressão sexual.

A cerimônia não possui relações oficiais com o Festival de Cannes, embora o hotel seja um dos lugares chave do evento cinematográfico, que acontece na cidade até o próximo dia 24 de maio.

Segundo o The Guardian, o longa, entretanto, foi apresentado no Mercado do Filme do festival como parte da busca pela arrecadação de fundos. De acordo com o The Telegraph, Spacey não foi convidado para o grande evento cinematográfico.

Em seu discurso de agradecimento à honraria, o ator fez menção à lista de artistas "barrados" de Hollywood, que circulava nos Estados Unidos da Guerra Fria e excluía nomes vinculados a ideais progressistas, e a homenagem tem sido reconhecida como uma tentativa de "descancelar" o artista.

"Temos a oportunidade de lutar contra os bandidos e defender a justiça. Mas, na vida real, as escolhas nem sempre são tão claras. Há momentos em que é preciso defender os princípios. Aprendi muito com a história. Ela se repete com muita frequência. A lista de barrados foi um período terrível em nosso setor, mas precisamos aprender com ela para que nunca mais aconteça", disse Spacey.

Ele ainda afirmou que profissionais da indústria seguem perdendo oportunidades de trabalho em função de denúncias falsas. "

A ONG Better World Fund é responsável por promover projetos em países em desenvolvimento.

