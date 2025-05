Neymar posta fotos com filhas Mavie e Helena juntas e encanta seguidores

© Getty Images

Neymar encantou seus mais de 229 milhões de seguidores no Instagram ao publicar, nesta semana, uma série de fotos ao lado das filhas mais novas, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 9 meses. Na galeria de imagens, as meninas aparecem brincando e até tomando banho juntas, em momentos de carinho e conexão familiar.

A publicação rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e foi vista por muitos fãs como uma demonstração de que, apesar das crianças serem filhas de mães diferentes — Mavie é fruto da relação com Bruna Biancardi e Helena é filha de Amanda Kimberlly —, o craque mantém uma presença ativa na vida de ambas.

Neymar, de 32 anos, ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e aguarda a chegada de sua quarta filha, Mel, também com Bruna Biancardi. A postagem reforça a imagem do jogador como um pai afetuoso e dedicado, mesmo em meio à agenda cheia do futebol profissional.

