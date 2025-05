Tom Cruise conta planos para o Dia dos Pais e ignora menção à filha Suri

© Getty Images

Com a aproximação do Dia dos Pais nos Estados Unidos, celebrado em 15 de junho, Tom Cruise foi questionado sobre como pretende passar a data. O ator, de 62 anos, afirmou que pretende aproveitar trabalhando: "Vou me divertir fazendo filmes, vivendo grandes aventuras e curtindo bons momentos", disse em entrevista ao E! News.

Cruise é pai de três filhos: Isabella (32) e Connor (30), que adotou durante seu casamento com Nicole Kidman, e Suri (19), fruto de seu relacionamento com Katie Holmes. Suri está atualmente matriculada na Universidade Carnegie Mellon, na Pensilvânia.

No entanto, o ator não mencionou a jovem ao comentar sobre a data comemorativa. Ele está afastado da filha há anos, e os dois não são vistos juntos publicamente desde 2012, ano em que Cruise e Holmes se separaram.

