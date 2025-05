Cara Delevingne surpreende com novo visual em tapete vermelho em Cannes

© Getty Images

Cara Delevingne chamou atenção no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, nesta quarta-feira (21), ao aparecer com um visual completamente diferente. Conhecida pelos fios loiros, a modelo britânica de 32 anos adotou um novo visual: cabelos pretos e franja.

A transformação surpreendeu os fãs e a imprensa internacional. A top model marcou presença na estreia do longa The History of Sound e roubou a cena com um vestido cor de vinho, que trazia uma volumosa e longa saia, destacando ainda mais sua mudança de estilo.

Além do novo tom dos cabelos, o corte e o penteado ajudaram a reforçar o ar sofisticado da produção, que foi um dos destaques da noite no tradicional festival francês.

Veja na galeria o look em detalhe.

