Influenciadora que afirma ter ficado com Neymar é presa suspeita de integrar esquema milionário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nayara Macedo, mais conhecida pelo nome artístico de Any Auada e por ter se envolvido em uma polêmica com Neymar, foi presa na cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo.

A prisão faz parte de uma operação que investiga um esquema de falsificação e comercialização de cosméticos adulterados. As informações foram apuradas pela Folha de S.Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Nayara e outras duas mulheres foram detidas temporariamente na última quarta-feira (21), nas cidades de Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim. A ação aconteceu após uma denúncia registrada em agosto de 2023, quando uma cliente relatou ter pago R$ 857,90 por perfumes importados que, ao serem analisados, foram confirmados como falsificados.

A perícia identificou substâncias como etanol e metanol em concentrações irregulares, além da ausência de qualquer registro dos produtos junto à Anvisa. As investigações também apontaram movimentações financeiras suspeitas: uma das investigadas teria movimentado mais de R$ 1,2 milhão, enquanto outras duas somaram R$ 600 mil e R$ 300 mil em suas contas bancárias.

Durante a operação, policiais civis apreenderam uma série de cosméticos de marcas conhecidas e um carro de luxo, modelo Audi Q3, avaliado em cerca de R$ 150 mil. Os mandados de prisão e de busca foram cumpridos por equipes do 31º Distrito Policial (Vila Carrão), com apoio de outras delegacias da capital paulista. O inquérito segue em andamento para apurar o alcance total das atividades criminosas.

A equipe jurídica de Nayara Macedo enviou uma nota oficial à Folha de S.Paulo, afirmando que assumiu o caso recentemente e que a prisão temporária tem caráter exclusivamente investigativo:

"O escritório Blaustein Mello & Ramalho, por meio de suas sócias, Victoria Ramalho e Sabrina Blaustein, informa que passou a representar a Sra. Nayara Macedo a partir de 21/05/2025, data em que tomou conhecimento da existência do processo, já em curso desde 2023, anteriormente sob responsabilidade de outro escritório.

A prisão temporária de 30 dias da Sra. Nayara ocorreu ontem, apenas para fins de investigação policial. Nossa equipe está tomando ciência integral dos autos para, a partir disso, adotar todas as medidas cabíveis à sua defesa e garantir o pleno respeito aos seus direitos.

Reiteramos nosso compromisso com a legalidade, o devido processo legal e a ampla defesa."

CASO NEYMAR

A influenciadora ganhou notoriedade nacional em 2023, após afirmar ter tido um envolvimento íntimo com Neymar durante uma festa privada em Araçoiaba da Serra (SP). Na época, a presença do helicóptero do jogador no local reforçou os boatos sobre sua participação na reunião - algo que foi negado por sua assessoria, que afirmou que a aeronave havia sido emprestada a amigos.