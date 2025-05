Bettina Negrini tranca Instagram após sofrer assédio

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bettina Negrini, filha da atriz Alessandra Negrini, 54, e do cantor Otto, 56, tomou a decisão de trancar seu perfil no Instagram após enfrentar situações de assédio na plataforma. Estudante de Direito, Bettina contou sobre o incômodo com os comentários indelicados e invasivos, especialmente de homens mais velhos, a levou a limitar o acesso às suas postagens.

Em um desabafo, ela comentou: "Tenho vergonha de publicar os meus vídeos porque vêm muitos velhos tarados comentar."

Bettina, 20, também destacou que, embora tenha carinho pelas fãs de sua mãe, o comportamento de alguns seguidores masculinos a incomoda profundamente: "Adoro as fãs da minha mãe, amo elas, mas tem umas pessoas que me incomodam. Fico bem incomodada com os caras mais velhos, que dão em cima de mim. Acho desnecessário."

Apesar disso, Bettina mantém seu perfil no TikTok aberto, onde afirma se sentir mais segura. Lá, ela compartilha vídeos onde canta e toca instrumentos, um espaço em que, segundo ela, o assédio não ocorre: "Me sinto mais segura. Ninguém me perturba por lá."

A jovem é noiva de Pedro Henrique, com quem está há dois anos. Ela é a filha mais nova de Alessandra Negrini -o filho mais velho da atriz, Antonio, é fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício.

