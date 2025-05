Marcello Novaes fala sobre antagonista de 'Dona de Mim'

© Divulgação /TVGlobo - Fábio Rocha

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Desde os primeiros capítulos, Jaques Boaz está envolvido nas principais vilanias de "Dona de Mim", atual novela das 19h da Globo. Intérprete desse homem cheio de frustrações e mágoas, Marcello Novaes, 62, conta que tem redescoberto as delícias de viver um antagonista.

"Sempre achei os vilões mais interessantes. Fiz alguns, e é aquela coisa de não saber para onde ele vai na trama -isso te instiga o tempo todo", avalia. "É uma construção interessante de fazer."

Na trama de Rosane Svartman, Jaques sonhava em viver de música, mas foi obrigado pelos pais a estudar economia e finanças no exterior. "Ele volta ao Brasil cheio de ideias para a fábrica da família, mas o irmão mais velho, Abel, não dá ouvidos", diz, referindo-se ao personagem de Tony Ramos.

"Sem falar que Jacques acredita ser o preterido da família", completa. "Seu maior objetivo é ter poder e, consequentemente, dinheiro."

Para conseguir o que acha ser seu por direito (e, de quebra, atingir Abel), Jaques não terá escrúpulos em usar a própria cunhada, Filipa (Claudia Abreu), e em lhe causar um trauma após embebedá-la. Ela se sente culpada depois que ele insinua que os dois passaram a noite juntos.

Mesmo assim, Marcello diz que não se trata de um vilão que é apenas isso o tempo inteiro. "Ele tem muitas nuances e, por incrível que pareça, é um cara boa gente em alguns momentos ao longo da trama", adianta.

Essa é a primeira novela que o ator faz com um acordo por obra certa, após 36 anos como contratado da Globo. Mesmo com o vínculo de exclusividade com a emissora tendo se encerrado no final de 2023, ele ficou pouco tempo parado desde então.

"Na verdade, eu não parei, né? Meu contrato acabou em dezembro e, na segunda semana de janeiro, eu já estava estudando para fazer um seriado no Globoplay. Depois, me chamaram para outro projeto", comenta. "Não senti diferença. Ainda bem."

Logo depois, ele lembra de uma vantagem do acordo com a empresa. "Agora estou podendo fazer mais cinema, por exemplo, como o filme do Miguel Falabella, que vai ficar pronto daqui a pouco", afirma. "Posso olhar outras produções, séries... Enfim, está tudo ótimo."