Marina Ruy Barbosa se despede do ruivo e surge loira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa surpreendeu seus seguidores ao surgir loira nas redes sociais nesta quinta-feira (22). A atriz se despediu dos fios ruivos, sua marca registrada, ao anunciar uma nova parceria com uma marca de beleza. Atualmente na Europa para uma série de compromissos internacionais, ela celebrou a transformação "É hora de uma revolução loira", escreveu em inglês e completou: "O início de uma nova era! Não poderia estar mais feliz e confiante."

Segundo Marina, o novo visual representa uma fase de amadurecimento, liberdade e autoconfiança. Em comunicado à imprensa, ela declarou: "Sempre fui apaixonada pelo universo da beleza, principalmente pelos cabelos, que no meu caso sempre foram uma parte importante da minha identidade. Hoje, mais do que uma questão de vaidade, vejo o cuidado como um ato de presença e de conexão comigo mesma."

A atriz está participando do Festival de Cannes, na França, como costuma fazer anualmente. Curiosamente, sua primeira aparição como ruiva também foi no tapete vermelho do evento, um dos mais prestigiados do cinema mundial. Recentemente, o pai de Marina, Paulo, se envolveu em uma confusão nas redes contra "haters" da atriz, que foi criticada por ir ao festival "apenas para desfilar looks".

O visual inesperado chega como o início de uma nova fase na vida de Marina Ruy Barbosa, que completa 30 anos em 30 de junho.

