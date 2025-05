Ex-rainha do Salgueiro, Carol Castro critica Grande Rio por colocar Virginia no cargo

© <p>Getty Images</p>

(FOLHAPRESS) - Carol Castro se manifestou sobre a escolha de Virginia para o posto de rainha de bateria da Grande Rio.

Nas redes sociais, a atriz, que foi rainha do Salgueiro entre 2005 e 2006, falou que "isso não pode continuar". Ela comentou uma postagem que apontava a incoerência entre a influenciadora, que foi interrogada da CPI das bets por divulgar jogos de azar, e o enredo da escola em 2026, sobre o movimento pernambucano Manguebeat.

"Em 2026, o enredo da Grande Rio é sobre o movimento Manguebeat, que surgiu para denunciar as desigualdades sociais e a pobreza. Aí colocam a Virginia como rainha de bateria. Ela, que há uma semana estava depondo na CPI das bets justamente por enganar pobre e ganhar dinheiro em cima deles", dizia a postagem.

Virginia foi oficialmente anunciada nesta quinta-feira (22) pela Grande Rio para suceder Paolla Oliveira no cargo. A influenciadora esteve no barracão da escola na Cidade do Samba e posou com a diretoria e integrantes da agremiação.

Nas redes sociais da Grande Rio, fãs da escola criticaram a escolha. "Não queremos Virginia como rainha. Essa mulher é tudo de errado", escreveu um internauta. "Merecemos uma rainha digna e que pelo menos saiba onde fica Caxias", protestou outro seguidor. Depois do anúncio oficial, os comentários foram limitados.

Leia Também: Luana Piovani discute com brasileiros na Praia de Cascais em Portugal