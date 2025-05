Justin Bieber manifesta apoio a Chris Brown após nova acusação de agressão

© Intagram_justinbieber

(FOLHAPRESS) - Mesmo sob os holofotes por rumores envolvendo seu casamento com Hailey Bieber, Justin Bieber volta a gerar polêmica -desta vez, ao sair publicamente em apoio ao Chris Brown, preso na semana passada por uma grave acusação de agressão.

O canadense comentou "Bem-vindo ao lar" em uma foto publicada pelo cantor de R&B ao deixar a prisão na última quarta-feira (21), após pagar uma fiança milionária.

Chris Brown, 35, foi detido no último dia 15 em um hotel de luxo em Manchester, na Inglaterra, em decorrência de um suposto ataque ocorrido em fevereiro de 2023. Segundo o produtor musical Abraham Diaw, o artista o agrediu violentamente dentro da boate Tape, em Londres, com socos, chutes e uma garrafa de tequila na cabeça, o que o deixou inconsciente.

O produtor afirma que foi hospitalizado em estado grave e atualmente move um processo contra Brown, exigindo US$ 16 milhões em indenização -cerca de R$ 84 milhões.

O cantor norte-americano foi liberado após pagar uma fiança de £5 milhões (quase R$ 33 milhões), mas segue enfrentando a Justiça britânica. Como parte das condições para responder em liberdade, ele está proibido de entrar em contato com a suposta vítima, frequentar o local da agressão e deve entregar seu passaporte sempre que não estiver em compromissos profissionais. A próxima audiência foi marcada para 20 de junho, em meio à turnê que celebra seus 20 anos de carreira.

A mensagem de apoio de Bieber, publicada na seção de comentários da foto em que Brown aparece deixando um jatinho particular, provocou reações divididas entre fãs e seguidores. Muitos lembraram que esta não é a primeira vez que Justin se posiciona a favor do amigo. Em 2019, ele causou controvérsia ao compará-lo a lendas como Michael Jackson e Tupac Shakur, pedindo que o artista fosse "mais respeitado" apesar do histórico de violência.

Brown tem um passado repleto de episódios agressivos. Em 2009, foi condenado por agredir a então namorada Rihanna. Desde então, acumulou uma série de registros policiais: se envolveu em brigas com artistas como Drake e Frank Ocean, foi preso por agressão em Washington em 2013, e recebeu uma ordem de restrição da ex-namorada Karrueche Tran, que o acusou de ameaças constantes.

