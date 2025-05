Mulher que afirma sexo com Neymar segue presa após audiência de custódia

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, segue presa após audiência de custódia. Ela ficou famosa em março, após afirmar ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar.

Audiência remota foi realizada nesta quinta-feira (22). A influenciadora digital declarou não ter sofrido agressão durante a prisão. Splash confirmou a informação com o Tribunal de Justiça de São Paulo e a defesa da jovem.

"Nossa equipe jurídica está tomando ciência integral dos autos do processo para, a partir disso, adotar todas as medidas cabíveis à sua defesa e garantir o pleno respeito aos seus direitos", disseram as advogadas de Nayara, por meio de nota enviada à reportagem.

Influenciadora é suspeita de integrar um esquema de falsificação de cosméticos e perfumes comercializados por meio das redes sociais. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de SP.

"As investigações tiveram início após uma mulher registrar boletim de ocorrência em agosto de 2023 relatando ter comprado perfumes importados pelo valor de R$ 857,90, mas, ao receber os produtos, constatou que eram falsificados. A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, além da ausência de registro junto à agência reguladora", disse a SSP-SP.

Além de Any, outras duas mulheres foram presas temporariamente nesta quinta-feira (22) nas cidades de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. Foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil.

Movimentações bancárias das investigadas também levantaram suspeitas. Uma delas teria movimentado mais de R$ 1,2 milhão, enquanto as outras movimentaram R$ 600 mil e R$ 300 mil, respectivamente. As investigações prosseguem pelo 31º DP para reunir mais provas e esclarecer a extensão das atividades criminosas.

INFLUENCER FICOU CONHECIDA APÓS AFIRMAR SEXO COM NEYMAR

Any Awuada afirmou que recebeu R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos do jogador, em março, durante uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo.

À época, por meio de nota oficial, a assessoria do atacante negou que ele tenha participado do encontro, mas admitiu que o helicóptero dele "pode ter sido visto" no local porque ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares.