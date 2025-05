Billy Joel cancela turnê após diagnóstico de doença cerebral

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Billy Joel, um dos nomes mais consagrados da música americana, precisou interromper abruptamente sua agenda de shows após receber o diagnóstico de uma condição neurológica rara.

Aos 76 anos, o cantor e pianista foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal (HPN), doença que afeta o cérebro e compromete funções motoras e sensoriais.

A decisão de cancelar os compromissos veio após recomendação médica. De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais do artista, os sintomas da doença (como desequilíbrio, alterações na audição e visão) teriam sido agravados pelas últimas apresentações ao vivo. Joel agora passa por fisioterapia especializada e seguirá afastado dos palcos até nova avaliação.

"Billy está recebendo cuidados de excelência e focado inteiramente em sua recuperação. Por orientação médica, ele se manterá fora dos palcos neste momento", diz a nota oficial.

A hidrocefalia de pressão normal é uma síndrome que se manifesta principalmente em pessoas mais velhas, provocada pelo acúmulo anormal de líquido nos ventrículos cerebrais. Isso gera pressão interna, comprometendo áreas responsáveis por locomoção, memória e sentidos.

Joel tinha ao menos 17 shows agendados entre Estados Unidos e Inglaterra, incluindo uma turnê por grandes estádios. Sua última apresentação ocorreu em fevereiro, na cidade de Uncasville, em Connecticut. Em março, o músico já havia sinalizado uma pausa de quatro meses, alegando que passaria por cirurgia e reabilitação. A previsão inicial era de retorno em julho, com um show em Pittsburgh, mas os planos foram suspensos.

Ícone do rock e do piano pop, Billy Joel conquistou fãs ao redor do mundo com hits como "Piano Man", "Uptown Girl" e "Just the Way You Are". O artista, que completaria 100 apresentações no Madison Square Garden este ano, ainda não divulgou uma nova previsão para retomar a turnê.