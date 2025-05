Banda é acusada de manter membros em condições análogas à escravidão

© Reprodução- divulgação

(UOL/FOLHAPRESS) - A banda inglesa The Old Time Sailors está sendo investigada por manter alguns de seus músicos em condições análogas à escravidão.

As acusações tiveram início após um acidente de carro envolvendo membros do conjunto. Segundo o jornal The Sun, eles voltavam de um show na noite anterior e viajavam em um micro-ônibus por toda a madrugada, quando por volta das 7h30 do dia seguinte, colidiram contra algumas árvores, ao tentar evitar o choque contra um caminhão.

Não houve vítimas fatais ou feridas - mas a polícia, ao socorrer os passageiros, identificou possíveis vítimas de exploração entre eles. Os agentes então se dirigiram à base da banda, no vilarejo de Gulworthy, onde encontraram outros músicos vivendo em condição similar, com pouco ou nenhum salário. As oito supostas vítimas receberam apoio especializado e, de acordo com as autoridades, encontram-se agora "salvaguardadas".

Seis músicos da banda foram presos. Eles pagaram fiança e responderam o processo em liberdade, com a condição de colaborarem com as investigações. O líder da agrupação fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.

A The Old Time Sailors negou a veracidade das acusações, que, em seu parecer, seriam parte de "uma campanha de ódio" contra o grupo. "Vamos nos concentrar naquilo em que colocamos todos os nossos esforços: a música e as apresentações. Amamos nossos fãs, agradecemos por todo o apoio e esperamos vê-los em um show em breve", afirma o comunicado oficial emitido pela banda.

O conjunto é conhecido por canta canções folk com seus integrantes vestidos de piratas. São cerca de 20 integrantes ao todo, que costumam se apresentar cantando e dançando diante de réplicas de navios.

