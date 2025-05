Nicolas Prattes faz pix de R$ 1.300 para pedinte no semáforo

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Nicolas Prattes, 28, teve uma atitude generosa com uma pedinte de um semáforo no Rio de Janeiro. A boa ação foi compartilhada por ele via redes sociais.

Ao avistar uma mulher pedindo dinheiro por meio de uma placa, ele resolveu doar R$ 1.300 para ela. E ainda divulgou o número de celular dela para incentivar outras pessoas a fazerem doações.

"Essa trend viraliza?", escreveu ele numa publicação com o comprovante de transferência.

Esposa do ator, a apresentadora Sabrina Sato, 44, já contou que o marido também costuma ter boas atitudes dentro de casa. Em recente entrevista ao Encontro (Globo), ela disse que ele segurou a barra dela no pior momento de sua vida: a perda de um bebê.

"A gente passou por vários momentos difíceis no ano passado, e mesmo assim, ele do meu lado, dando apoio, dando força. Sendo muito homem, presente o tempo inteiro", contou.