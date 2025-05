Suzana Alves critica o Carnaval e relata experiência espiritual

© Reprodução / Instagram

(FOLHAPRESS) - Suzana Alves, 46, que ficou famosa por interpretar a personagem Tiazinha no programa H, comandado por Luciano Huck nos anos 1990, na Band, criticou o Carnaval durante uma live nesta sexta-feira (23). Convertida à religião evangélica há mais de 20 anos, a atriz relatou uma experiência que viveu durante um desfile no Rio. Ela disse ter recebido sinais de Deus de que a folia era um ambiente de "demônios".

Ela detalhou o episódio: "O Senhor foi me mostrando, no plano espiritual, quando eu subia no carro alegórico, a quantidade de demônios, o que estava por trás daquilo tudo. Vi demônios no desfile e isso foi acontecendo até que, no meu último Carnaval, meu carro pegou fogo. Tinham acabado de me colocar nele e o carro pegou fogo", lembrou Suzana que desfilou na Beija-Flor e na Tradição por anos.

A atriz afirmou que, antes de abandonar o Carnaval, já havia desistido de interpretar Tiazinha na televisão. "Não achava que tinha que parar por causa da religião – não foi por causa da religião, mas poderia ter sido. Era porque eu queria ter a minha carreira, meus amigos, minha família, seguir com a minha vida."

No vídeo, ela ainda reconheceu que queria continuar sendo atriz, mas com outros personagens. "Quando rescindi os contratos e paguei um monte de multas, comecei a seguir a minha vida, minha carreira, porque queria provar para todo mundo que era uma ótima atriz e não apenas uma estética. Estava sozinha. Todos os famosos que me apoiavam, os meus melhores amigos, me deixaram sozinha do dia para a noite."

