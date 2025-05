Executivo de bandas como Hanson morre em queda de avião nos EUA

© Getty

O executivo musical Dave Shapiro, de 42 anos, morreu na manhã de quinta-feira (22) após a queda de um jato particular em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele era cofundador da agência Sound Talent Group e conhecido por representar nomes como Hanson, Vanessa Carlton, Sum 41 e Pierce the Veil.

O acidente ocorreu por volta das 3h45, em meio a forte neblina, no bairro de Murphy Canyon. A aeronave, um Cessna Citation II pertencente à empresa de Shapiro, Daviation LLC, caiu logo após a decolagem. Outras cinco pessoas também morreram, entre elas o baterista Daniel Williams, ex-integrante da banda The Devil Wears Prada, e dois funcionários da agência.

Dave Shapiro começou sua carreira como baterista da banda pop-punk Count the Stars, formada durante o ensino médio. Depois de encerrar a trajetória como músico, passou a atuar como agente e executivo, trabalhando em agências renomadas como The Agency Group e United Talent Agency, até cofundar a Sound Talent Group em 2018. Ele também fundou a gravadora Velocity Records e a escola de aviação Velocity Aviation.

Apaixonado por aviação, Shapiro obteve sua licença de piloto aos 22 anos e, em 2019, conquistou a certificação máxima da aviação americana. Ele dividia a vida entre San Diego e Homer, no Alasca, ao lado da esposa Julia Pawlik Shapiro, com quem se casou em 2016 em um glaciar no Parque Nacional Denali.

Na indústria da música, Shapiro era conhecido por seu apoio a artistas independentes e por ser um dos fundadores da National Independent Talent Organization (NITO). Em 2012, foi nomeado pela revista Billboard como um dos jovens mais influentes do entretenimento, na lista "30 Under 30".

A morte de Shapiro causou comoção na comunidade musical. A banda Pierce the Veil, uma das primeiras que ele agenciou, prestou homenagem, assim como Deryck Whibley, vocalista do Sum 41, que destacou a importância de Shapiro em momentos difíceis da carreira da banda.

