Ex-apresentador da Globo atualiza estado de saúde após cirurgia

O jornalista Jonas Almeida, conhecido por comandar o programa Vanguarda Mix na afiliada da Globo no Vale do Paraíba, passou por uma cirurgia delicada para retirada de 20% do pulmão após ser diagnosticado com câncer. Aos 45 anos, ele compartilhou a notícia nas redes sociais com bom humor e otimismo.

A descoberta do tumor aconteceu por acaso, depois de uma gripe evoluir para um quadro de pneumonia. Durante os exames, veio a surpresa: câncer no pulmão. “É aquela coisa que ninguém quer, mas acontece. Estou com câncer no pulmão e vou tirar um pedacinho, 20%. Vão levar ele e uns linfonodos suspeitos também”, contou Jonas em um vídeo publicado no Instagram.

A cirurgia aconteceu na última quinta-feira (22), e ele segue internado na UTI, em recuperação. A esposa do jornalista, Kelly Maria, tranquilizou os seguidores ao informar que o procedimento foi bem-sucedido. “Acabou! O Jojô está bem! Estou indo ficar com ele agora. E esse é o anjo da nossa vida, doutor Alexandre. Obrigada por tudo”, escreveu ela nas redes sociais, referindo-se ao médico responsável pela operação.

Jonas também revelou que a doença tem histórico familiar: seu avô e uma tia morreram em decorrência de câncer. Ele nunca fumou, o que reforça a importância de exames preventivos mesmo para quem não tem hábitos de risco.

Apesar do susto, o jornalista tem encarado a situação com coragem e leveza. Ele apelidou o tumor de "Tibério" e disse estar com pressa de se livrar dele. “Quero essa cirurgia logo, começar o tratamento e sei que vai dar tudo certo.”

Jonas deixou a TV Vanguarda há alguns anos e atualmente se dedica a projetos pessoais. Nas redes sociais, continua ativo e tem recebido uma onda de apoio de amigos, fãs e colegas de profissão.

