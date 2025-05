Rafael Cardoso diz que atriz tinha hálito de “bicho morto” em cena

© Divulgação / TV Globo

Durante participação no podcast de Cátia Fonseca, o ator Rafael Cardoso relembrou uma situação constrangedora nos bastidores de uma produção. Sem citar nomes, ele revelou que teve que fazer uma cena de beijo com uma atriz cujo hálito, segundo ele, era "de bicho morto".

“Se for só uma cena, eu nem falo nada. Mas quando aconteceu com essa parceira de cena, com quem eu não tinha intimidade, parecia que ela tinha um bicho morto na boca”, disse Rafael, arrancando risadas no estúdio.

O ator, conhecido por trabalhos em novelas como Ti Ti Ti, Império e Sol Nascente, não atua desde sua última participação em Terra e Paixão, exibida em 2023. Nos últimos tempos, ele tem enfrentado dificuldades pessoais, incluindo acusações de agressão por parte da ex-mulher, Mari Bridi, e da ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi.

Recentemente, em entrevista à Record, Rafael revelou estar passando por uma crise financeira e emocional, motivada por problemas com álcool, drogas e decisões equivocadas. “Fali. Gastei todo o meu dinheiro em droga, besteira, álcool, erros de investimento”, desabafou.

