Nova biografia de Freddie Mercury revela filha secreta do cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prevista para ser lançada em setembro, a nova biografia de Freddie Mercury escrita por Lesley-Ann Jones promete entregar mais informações do que as já conhecidas pelos fãs do cantor. Uma delas é que o artista teria tido uma filha nunca revelada, hoje com cerca de 48 anos.

"Love, Freddie" relata que o cantor teve um caso com a esposa de um amigo em meados de 1976, e a existência de sua filha só era conhecida por familiares e amigos muito próximos, segundo veículos estrangeiros como Daily Mail e Page Six.

Chamada de "B" na publicação, a filha do cantor seria mãe e trabalharia como médica na Europa. Ela não tem sua identidade revelada no livro.

A filha anônima teria sido concebida acidentalmente enquanto o amigo de Freddie viajava a negócios. Como a mãe era religiosa, o aborto estava fora de questão. Ficou então decidido entre os três adultos que a menina viveria com a mãe e o marido, seu padrasto. A identidade da mãe também foi mantida em segredo, mas ela teria morrido anos atrás.

Segundo relatos, a biografia apresenta uma carta escrita à mão que fala sobre a filha, concebida no auge da carreira do artista. A carta apresentada relata que Mercury falava com a filha todos os dias enquanto estava em turnê, a visitava com frequência e era conhecido por ela como seu pai biológico.

Em outra carta supostamente apresentada no livro, "B" descreve o pai como um homem "intensamente reservado", qualidade que ela afirmaria compartilhar com ele.

"A vida que levo com meu marido e nossa família em outro país é intensamente privada. Queremos que as coisas continuem assim. Prezamos nossa vida pacífica e anônima e não queremos que nada a perturbe. Ninguém precisa saber quem eu sou", teria escrito.

Antes de morrer, em 1991, o cantor teria dado à sua filha 17 diários, também mantidos em segredo ao longo desses anos, entregues à escritora.

Ela teria duvidado das alegações, mas depois pensado que "ninguém poderia ter falsificado tudo isso". O motivo para que incluísse a história na biografia seria o comportamento da mulher que alega ser filha do cantor.

"Na minha experiência com fantasistas, eles buscam gratificação instantânea, publicidade e recompensa", afirmou. "B", no entanto, não teria pedido dinheiro nem reconhecimento.