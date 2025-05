Filho de Latino o compara a P. Diddy e promete expor supostos crimes

© Reprodução

A relação conturbada entre o cantor Latino e seu filho Guilherme Rocha, de 27 anos, voltou a gerar repercussão nas redes sociais. Em meio a uma série de desentendimentos familiares, o jovem, que também se apresenta artisticamente como Namentti, publicou um vídeo em que faz duras críticas ao pai e sugere ter provas comprometedoras contra ele.

Após ser expulso de casa e acusado por Latino de ter problemas com drogas e de comportamento violento, inclusive agressões contra a mãe e a madrasta, Guilherme decidiu se manifestar publicamente. No vídeo, ele comparou o artista ao rapper americano P. Diddy, que enfrenta investigações por crimes graves nos Estados Unidos. "Ele é o P. Diddy do Brasil. As pessoas não fazem ideia do que eu sei e do que posso mostrar", afirmou, de forma enérgica.

O jovem ainda admitiu que enfrenta dificuldades com o consumo de álcool, mas negou qualquer envolvimento com drogas ilícitas. Sem entrar em detalhes, afirmou ter informações guardadas em seu celular que poderiam prejudicar seriamente a imagem do cantor.

Guilherme é um dos dez filhos de Latino, fruto de diferentes relacionamentos. A relação entre os dois é marcada por distanciamentos, acusações mútuas e conflitos constantes. O cantor já declarou em entrevistas anteriores que não tem convivência próxima com todos os filhos e que o relacionamento com Guilherme sempre foi delicado.

