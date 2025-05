Sobrinhas de Diana brilham na moda e chamam atenção pela beleza; veja

© Getty Images

Talvez os nomes Eliza e Amelia Spencer não sejam imediatamente familiares, mas as gêmeas de 32 anos fazem parte de uma das famílias mais conhecidas do Reino Unido: elas são sobrinhas da princesa Diana.

Filhas de Charles Spencer, irmão da falecida princesa de Gales, e de Victoria Aitken, as irmãs nasceram na África do Sul, onde cresceram longe do intenso assédio da mídia que sempre cercou os primos, príncipes William e Harry. Ao contrário deles, Eliza e Amelia optaram por uma vida mais reservada — ainda que não totalmente fora dos holofotes.

Hoje, as duas atuam como modelos e marcam presença com frequência nas principais semanas de moda do mundo. A elegância e beleza, características frequentemente atribuídas à família Spencer, são evidentes nas irmãs, que vêm ganhando cada vez mais destaque no universo fashion.





Veja as fotos!

Leia Também: Conheça Mia, a prima que é melhor amiga da Princesa Charlotte; fotos