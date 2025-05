Demi Lovato se casa com músico Jordan Lutes em cerimônia na Califórnia

© Reprodução- Instagram

A cantora e compositora Demi Lovato oficializou sua união com o também músico Jordan Lutes, conhecido artisticamente como Jutes, neste domingo (25), em uma cerimônia realizada na Califórnia.

O casal iniciou o relacionamento em 2022, após se conhecerem durante a produção do álbum Holy Fvck, trabalho em que Lutes colaborou e que marcou a fase mais voltada ao rock da carreira de Demi. A afinidade musical rapidamente se transformou em uma conexão pessoal, que evoluiu para o noivado no final de 2023.

Ao longo do relacionamento, Demi compartilhou diversos momentos com o parceiro nas redes sociais e chegou a declarar seu entusiasmo com a vida a dois: "Mal posso esperar para me casar com você", escreveu na época do noivado

Para o grande dia, a artista escolheu um vestido da estilista Vivienne Westwood. Em entrevista, explicou a escolha: "Sempre admirei como os modelos da Vivienne valorizam as curvas femininas, especialmente com o uso de corsetes e silhuetas bem estruturadas".

O casamento, reservado a familiares e amigos próximos, celebrou não apenas a união amorosa, mas também a fase estável e feliz da artista.

