Pabllo Vittar diz por que foi DJ, e não cantora, ao abrir show de Lady Gaga no Rio

(FOLHAPRESS) - Contratada para abrir o show de Lady Gaga em Copacabana, Pabllo Vittar mostrou uma faceta artística que pouca gente conhece. A drag queen surgiu no palco cerca de uma hora antes da artista americana, mas detrás de uma mesa de DJ, não como cantora.

Pabllo diz que não poderia fazer seu show tradicional, repleto de coreografias, pulos e espacates, no palco montado para Gaga, cuja estrutura é megalomaníaca.

"Foi o empresário da Gaga que me convidou. Ele disse que ela viu esse meu projeto de discoteca, o Club Vittar, e que tinha gostado. Pediu que eu fizesse porque tinha tudo a ver com o show", disse a drag à Folha em entrevista nos bastidores do Anime Awards, premiação dedicada à animação japonesa, em Tóquio. "Eu tive três dias para fazer o set. Pensei: 'vagabunda, por que não me falou antes?'.

Foi uma participação diferente da que ela fez com Madonna no ano passado, também em Copacabana. À época, Pabllo pulou e dançou com a cantora ao som de "Music", com ambas vestidas de verde e amarelo.

Desta vez, Pabllo não interagiu com Gaga, ainda que ambas tenham uma música juntas, o remix de "Fun Tonight", lançado em uma versão alternativa do álbum "Chromatica". Elas não se viram nem nos bastidores, conta a drag queen.

