Record reage à estreia de Bacci no SBT e muda programação às pressas em São Paulo

© Divulgação / Record TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record não deixou barato a estreia de Luiz Bacci no SBT nesta segunda-feira (26). Para tentar frear a audiência do novo programa do jornalista, Alô, Você!, a emissora fez uma movimentação estratégica de última hora: antecipou o Balanço Geral em São Paulo, colocando o noticiário no ar poucos minutos antes das 11h, exatamente no horário de início da atração rival.

Segundo apuração da Folha de S.Paulo, a decisão repentina foi recebida com surpresa pela equipe do Balanço Geral, incluindo o apresentador Eleandro Passaia. A produção só foi avisada da mudança momentos antes de entrar no ar, o que gerou desconforto e corre-corre nos bastidores. Pessoas relataram que nem mesmo os apresentadores tinham plena clareza do novo cronograma até instantes antes da entrada ao vivo.

O anúncio da alteração foi feito por Celso Zucatelli, ainda durante o Hoje em Dia. Às 10h53, ele informou que São Paulo deixaria o programa matinal para entrar com o Balanço Geral. "São Paulo fica agora com o Balanço Geral", disse ele ao vivo.

A movimentação foi lida nos bastidores como uma reação direta da Record ao retorno de Bacci à televisão, agora em uma concorrente. O jornalista, que comandou por anos o Cidade Alerta, sempre foi associado a bons números de audiência. Na nova fase no SBT, ele aparece com um visual mais leve, mas ainda com forte apelo popular.

Para segurar o público durante a estreia de Bacci, a Record exibiu uma reportagem com Margarida Bonetti, protagonista do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Foi a primeira vez que ela concedeu entrevista à TV. Reclusa em uma mansão de R$ 8 milhões e conhecida por cobrir o rosto com pomada branca, Margarida falou sobre acusações de maus-tratos a animais e sobre o caso judicial que envolve uma empregada doméstica mantida em condições análogas à escravidão.

Do outro lado, o SBT também aposta alto em Bacci. Em coletiva à imprensa, o apresentador revelou que o Alô, Você! terá duas horas de duração e uma dinâmica mais flexível de trabalho. "Vai ter flexibilidade na minha escala. Eu tenho alguns dias de folga para tirar durante a semana", afirmou. O desejo de ter uma rotina menos puxada foi o que motivou sua saída da Record em janeiro, segundo ele.