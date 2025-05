Bella Campos chora e desabafa sobre críticas

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bella Campos não segurou as lágrimas durante sua participação no quadro Vou de Táxi, exibido no último domingo (25) no Domingão com Huck. Em conversa com Luciano Huck, a atriz abriu o coração sobre o peso da exposição pública, as críticas ao seu trabalho e o caminho difícil até conquistar espaço na televisão. "Tem dias que são muito difíceis", desabafou.

Atualmente, Bella vive Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo", papel originalmente interpretado por Glória Pires. Desde a estreia da novela, seu nome tem circulado entre elogios e polêmicas. Além de ser alvo de críticas pela atuação, a atriz teve seu nome envolvido em rumores de desentendimentos nos bastidores com Cauã Reymond.

No quadro, a atriz relembrou as dificuldades financeiras da infância em Cuiabá (MT) e disse que entrou para o mundo da moda ainda adolescente como forma de sobrevivência. "Nem sei se eu queria ser modelo... precisava sobreviver. A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou numa tentativa de sobrevivência", contou, visivelmente emocionada.

Ao ser questionada sobre como lida com os comentários negativos, Bella foi direta: "Não me interessa criar a imagem de uma pessoa que não se abala, que não se afeta, né? Eu acho que não tem como a gente dizer que a gente não se afeta por essa crueldade."

Ela também revelou que conversa com a mãe frequentemente sobre as pressões que enfrenta e sobre o esforço que ambas fizeram para ter uma vida mais digna. "Eu e minha mãe conseguimos isso, sabe? Criar uma vida minimamente digna. As pessoas criticam mas não conhecem minha história", disse.

Luciano Huck consolou a atriz e elogiou sua coragem em se vulnerabilizar diante do público. Bella então refletiu sobre sua trajetória e cobrou mais empatia do público. "Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei muito bem quem é a Bella, sabe? E eu estaria sendo muito cruel comigo mesma de, em quatro anos de carreira, me cobrar uma perfeição."

A atriz afirma sempre apostar no diálogo com o público e nas próprias raízes para atravessar o momento turbulento. "Eu tô tentando fazer o meu melhor com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu vivi."