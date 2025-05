Meghan Markle teria exigido controle total em capa da Vogue UK

© Astrida Valigorsky/Getty Images

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, está novamente no centro de uma controvérsia relacionada à sua participação em uma edição da revista Vogue UK, em 2022. De acordo com fontes ouvidas pelo site Page Six, Meghan teria feito uma série de exigências consideradas difíceis de atender, incluindo controle sobre o fotógrafo, o repórter, a edição final e até a linha editorial da matéria.

A publicação afirma que Markle desejava uma capa simultânea nas edições britânica e norte-americana da Vogue, o que teria gerado atrito com o então editor da Vogue UK, Edward Enninful. Ainda segundo o Page Six, Meghan chegou a acionar diretamente a poderosa editora-chefe da Vogue norte-americana, Anna Wintour, para tentar negociar a ideia — que não foi adiante, pois a edição já estava fechada com Serena Williams como destaque principal.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Meghan teria pedido que a revista cobrisse sua participação no evento One Young World Summit, em Manchester, e manifestou desejo de estampar a capa. A recusa de Enninful, que já havia reservado o espaço para a modelo Linda Evangelista, teria esfriado a relação entre os dois, que até então mantinham uma amizade próxima.

Fontes ligadas à duquesa negam que ela tivesse interesse em figurar na capa da publicação e afirmam que Meghan teria recusado convites anteriores da revista após seu casamento com o príncipe Harry. Até hoje, a única celebridade que apareceu simultaneamente nas duas versões da Vogue foi Adele, em novembro de 2021.

