Neymar presenteia filha Helena com mansão de R$ 5,5 milhões em SP

Neymar Jr. decidiu presentear sua filha caçula, Helena, com uma mansão avaliada em R$ 5,5 milhões. A residência, localizada em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, será o novo lar da bebê, fruto do breve relacionamento do jogador com a influenciadora Amanda Kimberlly, de acordo com o jornalista Léo Dias.

O imóvel conta com cinco suítes, brinquedoteca, adega, horta, piscina e duas cozinhas. Antes de ser ocupado, passará por reformas que devem durar cerca de três meses. A ideia é adaptar o espaço para garantir conforto e bem-estar à menina.

A mansão fica no mesmo condomínio onde vive Rafaella Santos, irmã de Neymar e amiga de Amanda, o que, segundo fontes próximas, foi um dos fatores considerados pelo atleta ao escolher o local. A iniciativa também reflete o desejo de Neymar de manter Helena próxima de parte da família paterna.

O atacante, que também é pai de Mavie, com Bruna Biancardi, segue envolvido na vida dos filhos, ainda que discretamente. Procurada, a assessoria do jogador não comentou o assunto.





