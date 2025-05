Bia Miranda revela conta de R$ 25 mil por internação da filha em UTI

© Reprodução- TV Record

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Miranda revelou aos seguidores o valor que terá que pagar pelo tratamento hospitalar da filha Maysha, que esteve internada na UTI neonatal.

Segundo a influenciadora digital, o custo já ultrapassa R$ 25 mil. A informação foi compartilhada por Bia em um story no Instagram, onde apareceu ao lado do companheiro Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. "É, manas, bora fazer dinheiro", brincou.

Maysa está no hospital desde o seu nascimento, em 23 de abril. A pequena segue agora em uma incubadora. Recentemente, Bia Miranda comentou sobre o estado de saúde da filha. "A Maysha já está no bercinho, já está usando roupa. Tá com 1,900 kg, quase indo para 2 kg. Com 2,100 kg, ela já vai poder sair. Ela está vestindo a roupinha, gente A roupinha está enorme nela! Tem que ficar colocando um grampo atrás", comentou.

A internação tem sido um momento difícil e angustiante para Bia. Desde o parto prematuro, a vice-campeã de A Fazenda 15 tem atualizado os fãs sobre a situação da filha, que ainda precisa ganhar peso antes de ter alta. "Quando achamos que ela vai sair, não sai porque tem que engordar mais um pouco", desabafou a influenciadora.

