Zeca Pagodinho faz apelo para encontrar gata desaparecida

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho, 66, usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para pedir a ajuda dos seguidores na busca por sua gata de estimação, Mimosa.

A felina desapareceu no final de semana. A gata, de característica branca, estava na casa do artista em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. "Procura-se a gatinha Mimosa! A felina, toda branquinha, fugiu da casa do Zeca nesse final de semana em Pedra de Itaúna. Quem tiver alguma informação, envia DM aqui no Instagram", escreveu o cantor na legenda da publicação.

No vídeo divulgado, Zeca aparece ao lado do neto e de outro bichinho de estimação. "Minha gatinha branca sumiu, a Mimosa. Ele [o outro pet] está com saudade dela e meu neto também", disse o cantor, que também compartilhou uma imagem da gata brincando com um cachorro, na tentativa de facilitar a identificação.

Fãs e internautas se mobilizaram para ajudar, dando sugestões sobre como encontrá-la. "Se ela tiver caixinha de areia, coloque para fora, eles se localizam pelo cheiro. E saia à noite chamando", orientou uma seguidora. "Pede para algum gato da rua. Fala o nome dela para ele. Eles trazem. Já fiz e funcionou", contou um fã. "Procure à noite, chame pelo nome dela e pergunte aos vizinhos também. Gatos não são andarilhos, ela está perto", sugeriu outro.