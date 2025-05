Pedro Bial recebe Bono, do U2, no episódio 1500 do Conversa com Bial

© Marcos Brindicci / Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para celebrar a marca de 1.500 programas no ar, o "Conversa com Bial" desta terça-feira (27) recebe o astro do rock Bono Vox, vocalista do U2. Bono, que acaba de completar 65 anos, falou sobre seus projetos musicais e sobre a relação difícil com o pai.

"Eu fui um garoto difícil de lidar. Só queria ter pedido perdão enquanto ele estava vivo, mas só aconteceu anos depois. Fui para uma capela vazia e pedi perdão a ele. Eu disse: 'Canto para impressionar você até hoje'", contou Bono.

O artista falou da importância do momento para seguir em frente. "Saí daquela igreja um pouco diferente. Deixei algo para trás, e isso libertou minha voz. Estou cantando como um passarinho. Até nas gravações recentes com o U2, eles disseram: 'De onde está vindo essa voz?'. Então ainda estou nessa jornada para ser um cantor. Não é como se eu tivesse tido o meu auge".

A entrevista vai ao ar às 23h45 desta terça-feira (27) e à 1h de quarta-feira (28) na Globo.