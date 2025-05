Luiz Bacci diz que programa da Record vai acabar e emissora desmente

© Reprodução/ Band

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia depois de assumir o comando do programa Alô Você, no SBT, Luiz Bacci se envolveu em uma confusão com a Record. O apresentador afirmou, nesta terça-feira (27), que sua estreia na concorrente teria provocado mudanças estratégicas na ex-casa, incluindo uma suposta ameaça de retirada do programa Hoje em Dia. As alegações geraram repercussão imediata e foram rebatidas pela Record.

A emissora negou que o Hoje em Dia esteja em risco em um comunicado oficial e afirmou que todas as mudanças realizadas na programação fazem parte de um processo natural de ajustes, comum no ambiente televisivo. "A Record jamais cogitou tirar do ar o Hoje em Dia, um programa nacional e consolidado tanto em público quanto em faturamento, por causa da estreia de uma atração exibida somente em São Paulo, na TV aberta."

A emissora também alegou ter sido surpreendida com a postura do seu ex-funcionário. "Recebemos com surpresa o post feito pelo jornalista do SBT, Luiz Bacci, profissional pelo qual temos total respeito, apreço e consideração. Porém, suas informações não condizem com a verdade e, lamentavelmente, disseminam uma fake news".

Segundo ainda texto publicado por Bacci, a Record teria implementado mudanças significativas em sua programação para tentar ofuscar a atração da concorrência. Entre as ações citadas estariam a redução de uma hora do Hoje em Dia em São Paulo, a antecipação do Balanço Geral para as 10h50 e a obrigação de repórteres produzirem conteúdos exclusivos para o telejornal local.

A Record rebateu e lembrou que a concorrência no horário não está restrita a apenas duas emissoras. "A atração novata, além de observar a Record, vice-líder na faixa, deve também ficar atenta ao que acontece em seu retrovisor, rever suas estratégias e considerar que há um forte e respeitável concorrente encostando na audiência -como aconteceu hoje.

Por fim, a Record desejou sucesso ao novo programa do ex-contratado, mas deixou um conselho: "Desejamos sucesso e calma ao apresentador, que poderá também ter êxito em seu programa."

Leia Também: Virgínia anuncia separação de Zé Felipe