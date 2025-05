William e Kate comentam tragédia em Liverpool: "Profundamente tristes"

William e Kate comentaram sobre a tragédia que aconteceu esta segunda-feira, 26 de maio, em Liverpool.

Enquanto os torcedores do clube festejavam a conquista da Premier League, uma van de cor preta entrou emuma via contra a multidão, deixando em estado grave quatro pessoas.

"Estamos profundamente tristes com os acontecimentos em Liverpool. O que deveria ser uma celebração alegre acabou em tragédia. Os nossos pensamentos estão com os feridos, as equipes de primeiro socorro e serviços de emergência no local", destacaram os príncipes de Gales em um comunicado.

We are deeply saddened by the scenes in Liverpool yesterday. What should have been a joyful celebration ended with tragedy.



Our thoughts are with those who were injured and to the first responders and emergency services on the ground. W & C