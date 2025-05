Andréia Sadi é detonada por culpar Lula por ataques contra ministra

© Reprodução

Nesta terça-feira (27), a apresentadora Andréia Sadi opinou durante o 'Estúdio I', da GloboNews, sobre os ataques sofridos por Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e parlamentares durante uma reunião do Senado, onde acabou criticando o presidente Lula pela situação.

Ao longo da sessão, Marcos Rogério (PL-RO) ironizou queixas da ministra e a impediu de falar. Marina disse que ele gostaria que ela "fosse uma mulher submissa" e afirmou não ser. Marcos Rogério então disparou: "Me respeite, se ponha no teu lugar". A declaração provocou tumulto e outros senadores de direita e extrema-direita passaram a criticar a ministra.

Ao comentar o conflito, Sadi cobrou uma posição de Lula e em tom de indignação disse que a 'tropa de choque' do governo não defendeu a ministra. No entanto, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), estava na sessão e fez um protesto em favor da ministra, assim como fizeram outras parlamentares.

Nas redes sociais, nos perfis da TV Globo, Sadi passou a ser duramente criticada: "Mano, como pode uma coisa dessas? As feministas de ocasião ao invés de se indignarem com o senador que atacou covardemente a Ministra Marina, cobram posicionamento do Lula. Ou seja, fazem um malabarismo pra meter o Lula no meio. Tá ridículo isso!", escreveu um internauta.

Outro comentou o ataque contra Marina e detonou a postura dos jornalistas da GloboNews que criticaram posicionamento da primeira-dama Janja em reunião na China: "Que moral tem a Monalisa da Faria Lima, até sexta-feira passada estavam achincalhando a Janja. Vocês fingem essa indignação seletiva pois ficou feio o que fizeram com a primeira dama", disparou.

Internauta também relembrou comentário de Merval Pereira, também no 'Estúdio I', que afirmou que Dilma só chegou ao poder por ter sido "mulher" de Lula: "A indignação e feminismo da Sadi é bem seletivo! Atacar Janja ou o Merval falar absurdos de Dilma pode e está tudo bem né? Tá feio demais!", foram alguns comentários.

