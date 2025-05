Filhas de Silvio Santos encontram carta escrita pelo pai antes da morte sobre segredos do sucesso

© Reprodução / SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove meses após a morte de Silvio Santos (1930-2024), as filhas do apresentador encontraram uma carta escrita por ele de próprio punho e resolveram dar cópias do material a funcionários do SBT.

O conteúdo da carta viralizou nas redes sociais e mostra a busca de Silvio Santos pelo êxito profissional.

No texto, Silvio começa dizendo que ele sempre acreditou na sorte, mas também na capacidade de cada homem de trabalhar o seu próprio destino.

Em outro momento, destaca os pontos positivos para obter sucesso na área profissional. "Nunca coloco em postos chaves homens que não sabem obedecer, ninguém pode aprender a mandar sem antes aprender a obedecer. Tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho", escreveu.

Com bom humor, o apresentador ainda escreveu que "desde muito jovem, pratico dois preceitos: trabalhar muito e gastar pouco". E reforçou que se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, esta está perdida. "A vida é uma luta que só deve terminar com a morte", pontuou na carta.

Mais para o final do documento, Silvio afirma que aprendia muito mais com o que diziam os seus inimigos do que os amigos, e que confiava pouco nos outros e mais nele mesmo. "Procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão que eu não consigo curar".